. Ксения Собчак выплывет, считает Кудрявцева
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Ксения Собчак выплывет, считает Кудрявцева

Ксения Собчак выплывет, считает Кудрявцева
Ведущая и журналистка Ксения Собчак оказалась в центре криминального скандала. Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о скандальной истории. Звезда в телеграм-канале отреагировала на скандальную историю побега из России журналистки и светской львицы Ксении Собчак. Лера Кудрявцева поделилась видео, которым запечатлено, как подруга Собчак гадает ей на картах таро, предрекая сложности и успешный выход из непростой ситуации.
Лера Кудрявцева на этом фоне призвала не переживать за сбежавшую за границу Ксению Собчак. «Не переживаем, Ксения Анатольевна все вырулит. Карты не врут!» — написала Лера Кудрявцева. Напомним, об экстренном бегстве Ксении Собчак за границу стало известно накануне. Журналистка пешком перешла границу с Литвой в Белоруссии после того, как стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве. Арестованные сотрудники Ксении Собчак дали на нее показания.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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