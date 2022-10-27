. Лариса Андерсен предсказала, что в ближайшее время наступит облегчение

Астролог Лариса Андерсен дала прогноз на ближайшее время. 🌝КОМПРОМИССЫ ВО ВСЕМ ☝️ Меркурий начал транзит в знаке Весов, где уже находится Солнце, Венера и Кету. Это означает, что захочется общаться чаще, и разговоры при этом станут более приятными и уважительными. 🗣️В общении людей на первое место выйдут компромиссы. Поэтому смело говорите с партнерами о том, что раньше было сложно озвучивать – сейчас обе стороны смогут лучше понять друг друга. 🧠Проблемы будут решаться легче, если при этом использовать творческий подход. ⚖️Появится возможность посмотреть на сложную ситуацию с разных сторон и это поможет принять взвешенное решение. Идеи и мысли станет проще выражать словами, а это значит станет легче себя проявить, например, на работе🏆 🎙️Многие захотят развиваться в словесном творчестве. Возникнет желание что-то написать (стих, статью), или пойти на курсы ораторского мастерства. Из минусов транзита можно отметить появление излишней лести и возможное преувеличение в общении. ☝️Меркурий пробудет в знаке Весов до 13 ноября. Во благо вам и Вселенной ✨