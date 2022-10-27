. Лера Кудрявцева устала от мировых членов
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Лера Кудрявцева устала от мировых членов

Лера Кудрявцева устала от мировых членов
Ведущая Лера Кудрявцева высказалась о ткущей ситуации. Телеведущая поразмышляла о политической ситуации в мире и сделала свое заключение. Ведущая в очередной раз призналась родной стране в любви. Телеведущая активно следит за происходящим на мировой арене. После подрыва Крымского моста Кудрявцева, как патриотка, делилась своим мнением. «За всеми этими провокациями есть лишь желание Запада, чтобы руководство РФ совершило ошибку. Мост? Да, неприятно. Но стратегически ни на что не влияет. Хватит истерить, мол, все пропало. Россия победит с мостом или без него. Крыса может покусать, но не убить. Доброй ночи», — писала она. Сегодня же звезда обратилась к себе. Блондинка призналась, что ранее не была так уверена в своей позиции, за что сейчас ей стыдно. «С февраля месяца я переобулась в воздухе 2 раза. Если уж по правде. С самого начала вообще не поняла ничего. Месяц тупила (страдала), ревела, орала. Дальше пошла разбираться с этим всем. Кто? Что? Почему? За что? Следующая стадия — злость», — откровенничает Лера.
«Я так устала за это время истерить. Мериться членами в мировом масштабе — это вам не у кого круче тачка», заявила Кудрявцева. К слову, недавно Кудрявцева заявляла о готовности помочь стране не только словами. Когда Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, ведущая сказала, что тоже не прочь служить. «Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить, — говорила она в личном блоге. — Не хочу писать, но придется. Но… Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России и если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны».
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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