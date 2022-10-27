. Лунный день сегодня 27 октября 2022 года

Вадим Карасев

Справиться с трудностями и исключить промахи можно в этот четверг вам помогут рекомендации лунного календаря. В нем каждый найдет для себя полезные советы, которые подскажут, как провести день успешно.

Ежедневно жизнь преподносит нам много удачных возможностей, однако зачастую люди их попросту не замечают из-за бесконечных дел и усталости. Сегодня астрологи рекомендуют вам почаще прислушиваться к своей интуиции, помня о пяти ситуациях, в которых это наиболее важно. Это поможет вам не упустить шанс воплощения в жизнь самых смелых идей и планов.

Фаза Луны: начинается 3 лунный день. Сегодня последний день пребывания растущей Луны в Знаке Скорпиона. Такое сочетание нельзя назвать позитивным, но если учесть, что луна еще не успела набрать силу, можно сказать, что день будет относительно позитивным и спокойным.

Магнитные бури 27 октября: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

ответственность;помощь близким;легкие физические нагрузки;хорошее настроение;доброта.агрессия;отказ от выполнения обещаний;переедание;невнимательное отношение к здоровью.

Заниматься домашними делами сегодня можно, но без фанатизма. Достаточно будет прибраться, если есть необходимость. Тем, кто планирует заняться ремонтом или генеральной уборкой, стоит помнить, что хоть ночное светило и растет, Скорпион в последний день своего правления снижает энергию людей, поэтому нужно делать перерывы на отдых, чтобы избежать недомогания. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня ухаживать за растениями и проявлять больше внимания к домашним животным.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Грамотно подобранный гардероб в этот день поможет избавиться от негативных эмоций и улучшить настроение. Сдержанные оттенки синего и зеленого будут уместны как для деловых встреч, так и для романтических свиданий. Свой стиль в этот день стоит отчасти формировать интуитивно.

Из украшений самыми лучшими будут те, что сделаны из платины. Данный металл великолепно сочетается со стихией Воды. Чтобы лучше себя чувствовать можно надевать кольца из титана и циркония. Опасайтесь лжи и дурных мыслей. Обойти это стороной вам помогут берилл и аметист.

Финансы и работа 27 октября

Ответственными делами в этот день не стоит заниматься тем, кто чувствует слабость или не может справиться с нахлынувшими эмоциями. Таким людям лучше заняться рутинной работой, не требующей больших затрат сил и пристального внимания.





В работе сегодня возможны трудности из-за напряженного общения с коллективом и клиентами. Нужно контролировать свои эмоции, чтобы ненароком никого ненароком не обидеть. В целом день удачен для решения юридических и бюрократических вопросов, однако совершать финансовые операции пока не стоит: есть риск столкнуться с недобросовестными людьми и понести убытки.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Избавиться от тревоги, страхов и навязчивых мыслей с переживаниями сегодня можно при помощи советов экстрасенсов. Тем, кто находится во власти эмоций, будет сложно взаимодействовать с окружающими, поэтому стоит взять чувства под контроль, да поскорее.

Самочувствие большинства людей сегодня будет стабильным и хорошим, поэтому стоит двигаться вперед, если есть для чего. В целом 3 лунные сутки благоприятны для легких физических упражнений. Они поддержат ваш организм в тонусе и помогут ощутить прилив сил, энергии.

Любовь и общение в 3 лунный день

Внимательное отношение к близким людям и забота о них — вот что будет самым главным сегодня. Это поможет вам наладить гармонию и взаимопонимание в семье. Сильные эмоции желательно не демонстрировать, так как это может стать стать причиной ссор. Тем, кто чувствует раздражение, лучше побыть в уединении, прогуляться, принять ванну или душ, посетить бассейн.

Романтические знакомства в этот день будут полезными, поэтому одиноким сердцам стоит попытать счастья. Знакомиться лучше только в интернете. Найти общий язык с понравившимся человеком не составит труда, если говорить правду и не юлить. Внутренний голос поможет не ошибиться с выбором.