. Малые веретенники улучшили собственный рекорд безостановочного полета среди птиц

Вадим Карасев

Молодой малый веретенник, отправившись в путь из Аляски, преодолел Тихий океан и приземлился на побережье залива Ансонс на острове Тасмания, установив новый рекорд непрерывного полета среди птиц, равный 13 560 километров, сообщает Центр прибрежных птиц Pūkorokoro Miranda в Новой Зеландии. Результат зафиксирован благодаря миниатюрному устройству, передающему на спутник данные о местоположении птицы. Предыдущие рекорды, зафиксированные в 2020 и 2021 годах, тоже принадлежали малому веретеннику.

Малые веретенники (Limosa lapponica) гнездятся в тундре вокруг берегов Северного Ледовитого океана, от Лапландии до Аляски. Зиму же они проводят на юге. Разные популяции малых веретенников отправляются на зимовку в Средиземноморье, Восточную Африку, Индию, Австралию или Новую Зеландию. Для подготовки к миграции они усиленно питаются, собирая на линии прибоя моллюсков, ракообразных и червей на берегу. Вес птиц за время откорма увеличивается вдвое, половина прибавки приходится на жир. Биологи уже давно предполагали, исходя из веса птиц при вылете, что протяженность миграции малых веретенников может достигать 13 тысяч километров, но доказать это удалось только недавно, благодаря использованию спутниковых средств слежения.

Орнитологи надевают на пойманную птицу устройство весом всего пять граммов и получают возможность отслеживать ее во время перелета. В 2020 и 2021 годах помеченный на Аляске взрослый малый веретенник, получивший обозначение 4BBRW, дважды посетил Новую Зеланию, установив мировые рекорды, равные 12 200 и 13 050 километров. Теперь его достижение превзошла молодая птица, возрастом всего пять месяцев. Она также была снабжена следящим устройством на Аляске (получив номер 234684), покинула Северную Америку 13 октября и, потратив на дорогу одиннадцать суток и один час, прибыла на остров Тасмания. Протяженность маршрута составила 13 560 километров.

Согласно данным проекта по отслеживанию птиц Института орнитологии Общества имени Макса Планка, 19 октября птица пролетела к западу от Гавайев, продолжила полет над открытым океаном, затем миновала островные государства Кирибати и Вануату и оказалась примерно в 620 км к востоку от Сиднея, между восточным побережьем Австралии и Новой Зеландией. 23 октября эта птица и все другие, летевшие с ней, резко повернули на запад, чтобы 25 октября прибыть на Тасманию. Местный орнитолог отправился к заливу Ансонс, чтобы попытаться найти птицу-рекордсмена, но сильные дожди затрудняют поиски.

Шон Дули из BirdLife Australia рассказывает: «Самое удивительное, что молодые особи мигрируют отдельно от взрослых. Взрослые особи вылетают из Арктики иногда на шесть недель раньше. Молодежь тратит это время, откармливаясь перед длительной миграцией на юг. Эта птица, вероятно, летела в стае. Это рекорд для непрерывных полетов, и это просто невероятно».