. Маргарита Симоньян больше не может ездить в Армению

Журналистке Маргарите Симоньян запретили въезд в страну. Журналистка даже не удивилась этой новости. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, сообщила в своем Telegram-канале, что ей запретили въезжать в Армению. Отметим, что 42-летняя журналистка является этнической армянкой, хоть и родилась в России в Краснодаре.«Константину Затулину (первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ. — Прим. ред.), много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже. Красаучик жи есть, что тут еще скажешь» , — написала Симоньян. К слову, ранее Маргарита Симоньян появилась в заголовках новостей, уволив с RT Антона Красовского, который непростительно высказался об украинских детях. Медиаменеджер заявила, что не желает, чтобы ее имя, а также коллег хоть как-то связывали с поступком журналиста.