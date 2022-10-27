. Марк Богатырев поделился забавным снимком с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
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Марк Богатырев поделился забавным снимком с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц

Марк Богатырев поделился забавным снимком с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Актер Марк Богатырев запечатлел годовалого Данилу, собирающегося на прогулку. Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев вместе с Татьяной Арнтгольц воспитывает общего сына. Даниле один год и восемь месяцев. Артист решил показать поклонникам своего подросшего мальчика. Он сфотографировал ребенка в коридоре, пока малыш собирался на прогулку. Марк Богатырев души не чает в Даниле и наслаждается отцовством. Актер благодарен супруге за прекрасного сына.
«Сынок растет», — подписал снимок артист. Напомним, актеры тайно поженились в 2020 году. Торжество прошло в Москве в кругу самых близких людей пары. Татьяна Арнтгольц тщательно скрывала свою беременность. Новость о скором пополнении в семье рассекретил ее коллега. В декабре 2020 года Александр Лазарев сообщил, что звезда находится в декретном отпуске. Сама артистка ничего не рассказывала о прекрасном положении. Дочь Татьяны Арнтгольц родилась в ее браке с актером Иваном Жидковым. В 2018 году супруги сообщили о расставании. Артистам удалось сохранить хорошие отношения. Дни рождения наследницы они всегда отмечают вместе.
# Шоу-бизнес Богатырев Марк
По материалам: z-aya

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