. Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках

Вадим Карасев

Предприниматель Маск посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии с раковиной в руках

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что посетил штаб-квартиру социальной сети Twitter в Калифорнии. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети.

Маск также опубликовал видео, на котором запечатлено, что он приехал в главный офис компании с раковиной в руках. «Входим в штаб-квартиру Twitter», — прокомментировал он ролик.

Маск заявил, что планирует закрыть сделку по приобретению Twitter к пятнице, 28 октября. Об этом бизнесмен сообщил во время видеоконференции с банкирами, которые помогают реализовывать покупку компании.

Ранее стало известно, что Маск оказался под следствием федеральных властей США из-за сделки по покупке социальной сети Twitter. В судебном иске отмечается, что Маск вел «содержательную переписку» с федеральными властями. Twitter попросила юристов бизнесмена передать необходимые документы еще несколько месяцев назад, но они этого не сделали.

