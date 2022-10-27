. Microsoft едва не отменила Xbox Adaptive Controller — устройство, которое удостоилось множества наград
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Microsoft едва не отменила Xbox Adaptive Controller — устройство, которое удостоилось множества наград

Microsoft едва не отменила Xbox Adaptive Controller — устройство, которое удостоилось множества наград


Microsoft в 2018 году выпустила уникальное игровое устройство — Xbox Adaptive Controller. Это контроллер, который позволяет людям с ограниченными возможностями полноценно наслаждаться играми на Xbox и PC. Контроллер стал настоящим прорывом с точки зрения доступности игр, в 2018 году он даже попал в список лучших изобретений года, а после оказался и в лондонском музее дизайна.

Xbox Adaptive Controller мог не добраться до релиза, об этом рассказал Робин Зайлер из Microsoft в рамках нового интервью для портала The Verge. По его словам, Microsoft думала в какой-то момент отменить разработку устройства, оно даже находилось в списке того, что будет отменено. Но на одном из собраний было принято решение закончить разработку:

Командам, Xbox и Surface, мы сказали: «Нет, это на самом деле важно для мира. Дело не в доходах или позиционировании бренда, просто важно, чтобы люди могли играть в игры, если они этого хотят».

Xbox Adaptive Controller до сих пор является эталонным устройством для людей, которым по тем или иным причинам не подходит обычный геймпад.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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