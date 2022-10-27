МИД РФ: Европа подошла к финальной стадии энергетического самоубийства
Сегодня мир наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он заявил об экономическом, военном и идеологическом "закабалении" Европы Соединенными Штатами. Грушко уверен, что Евросоюз "безропотно и добровольно" променял энергетическую свободу - "основу экономического развития" - на зависимость от Вашингтона. Эта свобода десятилетиями зиждилась на "неподвластному никакой политической конъюнктуре сотрудничеству с Россией в области энергетики". Фантазии Штатов не хватит, "какими условиями будут обставлять поставки газа из США в Европу", а с Россией "никаких условий не было - речь шла только об одном, - цене контракта".
Энергетическое сотрудничество десятилетиями оставалось за рамками идеологического противостояния между Москвой и Западом.
Сегодня же Запад утратил экономическое превосходство. По итогам прошлого года, согласно оценкам МВФ, общий ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности обошел тот же показатель G7 - 46,6 трлн долларов США против 44,6 трлн долларов. Это реальный показатель, который является отражением происходящих перемен", - заключил Грушко.
Аналитик Energy Aspects Амриту Сен заявила, что энергетический кризис в Европе может продолжаться до конца 2023 года, хотя власти Евросоюза выделяют экстренную экономическую помощь на смягчение подорожания сырья.