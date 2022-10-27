. МИД РФ: Европа подошла к финальной стадии энергетического самоубийства

Вадим Карасев

Сегодня мир наблюдает за финальной стадией энергетического самоубийства Европы, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он заявил об экономическом, военном и идеологическом "закабалении" Европы Соединенными Штатами. Грушко уверен, что Евросоюз "безропотно и добровольно" променял энергетическую свободу - "основу экономического развития" - на зависимость от Вашингтона. Эта свобода десятилетиями зиждилась на "неподвластному никакой политической конъюнктуре сотрудничеству с Россией в области энергетики". Фантазии Штатов не хватит, "какими условиями будут обставлять поставки газа из США в Европу", а с Россией "никаких условий не было - речь шла только об одном, - цене контракта".

"Сегодня не будет преувеличением сказать, что мы наблюдаем за финальной стадией энергетического самоубийства Европы".

Энергетическое сотрудничество десятилетиями оставалось за рамками идеологического противостояния между Москвой и Западом.

"Была холодная война. Потом она сменилась горячей войной - НАТО бомбила Югославию, на политической карте Европы исчезали государства, появлялись новые. Но тем не менее никому никогда не приходило в голову использовать энергетическое сотрудничество в качестве инструмента политического или военного давления".

Сегодня же Запад утратил экономическое превосходство. По итогам прошлого года, согласно оценкам МВФ, общий ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности обошел тот же показатель G7 - 46,6 трлн долларов США против 44,6 трлн долларов. Это реальный показатель, который является отражением происходящих перемен", - заключил Грушко.

Аналитик Energy Aspects Амриту Сен заявила, что энергетический кризис в Европе может продолжаться до конца 2023 года, хотя власти Евросоюза выделяют экстренную экономическую помощь на смягчение подорожания сырья.