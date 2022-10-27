. Милонов предложил запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре

Необходимо ввести запрет на торговлю крепким алкоголем в микротаре. Письмо с таким предложением зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов направил на имя вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.

По словам Милонова, в России взят курс на оздоровление нации и борьбу с вредными привычками. В качестве одной из проблем он назвал чрезмерную доступность алкоголя в розничной торговле. «Практически в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне можно увидеть в продаже «микродозы» крепкого алкоголя емкостью 50—100 г», — отметил парламентарий.

Маленькие бутылочки с алкоголем и одноразовые стаканчики могут спровоцировать посетителей на спонтанную покупку, развивают толерантность к употреблению. «Прошу вас изучить возможность наложения полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре, а также внедрения принципа розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях торговых зон, исключающих косвенную рекламу и пропаганду употребления алкоголя», — заключил Милонов.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», российский президент Владимир Путин заявил, что решить проблему высокого уровня алкоголизма поможет не запрет, а возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно.