. Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза

Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану РивзаМэттью Перри извинился за ненавистные высказывания в адрес Киану Ривза

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», извинился за ненавистные высказывания в адрес актера Киану Ривза. Об этом сообщает Deadline.

Ранее Перри заявил, что считает несправедливым тот факт, что Ривз еще жив и «все еще ходит среди нас» в то время, как двое его коллег, с которыми он поддерживал дружеские отношения, скончались в результате передозировки наркотиков.

После неоднозначной реакции в сети звезда «Друзей» объяснил свое высказывание, а также признался, что ему нравится творчество Ривза.

«На самом деле я большой поклонник Киану. Я просто выбрал случайное имя, моя ошибка. Я прошу прощения. Вместо этого я должен был использовать свое собственное имя», — отметил актер. Сообщается, что Ривз и Перри ни разу не были задействованы в одном проекте и не снимались вместе.

Ранее Мэттью Перри признался, что потратил девять миллионов долларов на борьбу с алкоголизмом, а также рассказал, что едва не скончался из-за разрыва толстой кишки.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Витас стал фигурантом дела о нападении на чиновника
Витас стал фигурантом дела о нападении на чиновника
Даня Милохин дорого заплатит за свой побег с ледового шоу
Даня Милохин дорого заплатит за свой побег с ледового шоу
Ольга Бузова рассказала о проститутках и кобелях
Ольга Бузова рассказала о проститутках и кобелях
Ксения Собчак пытается отмазаться от уголовного дела
Ксения Собчак пытается отмазаться от уголовного дела
Лера Кудрявцева устала от мировых членов
Лера Кудрявцева устала от мировых членов
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Российским судьям планируют разрешить "гуглить" информацию по делам
Российским судьям планируют разрешить "гуглить" информацию
Россия обратилась к Армении для разъяснения запрета на въезд Симоньян и Затулину
Россия обратилась к Армении для разъяснения запрета на въезд Симоньян
Несколько необычных праздников отмечаются 28 октября 2022 года
Несколько необычных праздников отмечаются 28 октября 2022 года
Как изменились знаменитости с возрастом (13 фото)
Как изменились знаменитости с возрастом (13 фото)
Собчак высказалась о причастности к связанному с вымогательством Telegram-каналу
Собчак высказалась о причастности к связанному с вымогательством
Кремль ответил на заявления о роли СССР в освобождении Польши от фашистов
Кремль ответил на заявления о роли СССР в освобождении Польши от

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022 года, где его можно наблюдать
Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022
Дочка Любови Успенской даже не может попасть в фонограмму
Дочка Любови Успенской даже не может попасть в фонограмму
В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку
В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»

Еще по теме

Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной коме
Мэттью Перри едва не скончался из-за разрыва толстой кишки
Мэттью Перри рассказал о борьбе с зависимостью: "Я потратил около 9 млн долларов, чтобы стать трезвым"
Мэттью Перри расстался с молодой возлюбленной