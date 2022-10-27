. Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза

Вадим Карасев

Мэттью Перри извинился за ненавистные высказывания в адрес Киану Ривза

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», извинился за ненавистные высказывания в адрес актера Киану Ривза. Об этом сообщает Deadline.

Ранее Перри заявил, что считает несправедливым тот факт, что Ривз еще жив и «все еще ходит среди нас» в то время, как двое его коллег, с которыми он поддерживал дружеские отношения, скончались в результате передозировки наркотиков.

После неоднозначной реакции в сети звезда «Друзей» объяснил свое высказывание, а также признался, что ему нравится творчество Ривза.

«На самом деле я большой поклонник Киану. Я просто выбрал случайное имя, моя ошибка. Я прошу прощения. Вместо этого я должен был использовать свое собственное имя», — отметил актер. Сообщается, что Ривз и Перри ни разу не были задействованы в одном проекте и не снимались вместе.

Ранее Мэттью Перри признался, что потратил девять миллионов долларов на борьбу с алкоголизмом, а также рассказал, что едва не скончался из-за разрыва толстой кишки.