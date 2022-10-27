. Муж Ксении Собчак подал знак о своем состоянии
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Муж Ксении Собчак подал знак о своем состоянии

Муж Ксении Собчак подал знак о своем состоянии
Супруг ведущей и журналистки Ксении Собчак, Константин Богомолов вышел на связь. Накануне стало известно, что Ксения Собчак транзитом через Белоруссию отправилась в Литву. Ей грозит уголовное дело, поэтому накануне в ее доме прошли обыски, а мужа-режиссера, по слухам, отключили от всех средств связи. 26 октября в элитном поселки «Горки-8», где находится резиденция Ксении Собчак, прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов обследовали каждый миллиметр дома телеведущей после того, как она покинула страну. Разные источники сообщают, что Ксения проходит как подозреваемая по уголовному делу о вымогательстве. Вслед за новость об обысках появилась информация о том, что Константина Богомолова лишили всех средств связи и даже отключили Интернет. Этот якобы факт активно муссируется в Telegram-каналах. Но оказалось, что это ложь.
Режиссер опубликовал кадр из семейного дома с ноутбуком в руках, на экране красуется фрагмент его новой пьесы. Тем самым он подтвердил, что технику у него не изъяли. Также он в шутливой форме ответил всем в публикации. Отметим, что это был первый пост Богомолова после того, как Ксения покинула Россию. То, что она находится в Литве, подтвердил глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис. Он подчеркнул, что в стране журналистка находится как гражданка Израиля. Напомним, 26 октября Тверской суд Москвы отправил в СИЗО коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского, которым вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Правда, пока что никаких обвинений Ксении не предъявлено, а во время заседания ее имя никто не произносил.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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