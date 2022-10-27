. На актрису Жанну Эппле подали в суд из-за долга
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На актрису Жанну Эппле подали в суд из-за долга

На актрису Жанну Эппле подали в суд из-за долгаНа заслуженную артистку России Жанну Эппле подали в суд из-за долга

На заслуженную артистку России Жанну Эппле подали в суд, сообщает «Московский комсомолец».

Поводом для обращения в инстанцию стал долг актрисы, сумма которого составляет 204 тысячи евро (более 12,5 миллионов рублей по текущему курсу). Истцом выступила давняя знакомая Эппле, которая одолжила ей деньги в 2010 году. По информации издания, артистка собиралась купить квартиру.

Общая сумма кредита составила 154 тысячи евро (более девяти миллионов рублей), из них Эппле выплатила только треть. Отмечается, что взносы актриса делала в рублях. После того, как Эппле перестала платить, ее подруга предложила зафиксировать оставшуюся часть долга в виде расписки, заверив ее нотариально.

Утверждается, что актриса сначала согласилась составить расписку, но после решила обратиться к своему знакомому, который заявил, что расписка 2010 года давно устарела. В результате подруга Эппле приняла вместе со своим юристом решение обратиться в суд. Ближайшее заседание по делу назначено на 11 ноября.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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