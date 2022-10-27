. Названо количество россиян в Грузии

Вадим Карасев

По состоянию на октябрь 2022 года в Грузии находится приблизительно 113 тысяч россиян, прибывших в республику с начала года. Об этом заявили в местном МВД.

В ведомстве отметили, что в Грузии находятся не менее 26 тыс. граждан Украины и около 13 тыс. граждан Белоруссии. Граждане РФ могут оставаться в Грузии без визы в течение года.

Ранее министр труда, соцобеспечения и миграции Казахстана Кудайберген Базарбаев сообщил, что с начала года в республику прибыли 760 тыс. россиян, из которых впоследствии 730 тыс. выехали в другие страны.

Президент Молдавии Майя Санду анонсировала "жесткую фильтрацию" для бегущих от частичной мобилизации россиян. По ее словам, некоторые из "туристов" могут представлять угрозу для нацбезопасности.