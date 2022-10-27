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Названы главные ошибки водителей осенью

Названы главные ошибки водителей осенью

Обозреватели журнала "За рулем" составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают водители автомобилей осенью.

Как утверждают эксперты издания, первая и немаловажная ошибка водителей-россиян заключается в промедлении замены летних шин на зимние. Так, отечественные автомобилисты начинают осознавать, что пришли заморозки, только когда руль становится подозрительно легким – это значит, что под колесами находится первый лед. Даже поменяв шины, однако, некоторые придерживаются неаккуратной манеры вождения. Журналисты предупредили, что осенью сцепление может резко упасть из-за первых корочек льда и скользкой мокрой листвы на дороге.


Отдельные водители с наступлением первых морозов не проверяют аккумулятор, однако при низкой температуре неновая или полуразряженная батарея не сможет провернуть стартер.

"Напоминаем простейший способ оценить состояние батареи: измерить напряжение на ее клеммах через пару часов после остановки двигателя. Оно должно быть 12,5–12,6 В", — рассказал "За рулем".

Не самые аккуратные автомобилисты не подливают в бачок омывателя "незамерзайку", экономят на дворниках, забывают положить в машину скребок для льда, щетку-сметку и полноценную лопату.

Износ коробки передач осенью и зимой может увеличиться, если ее не прогревать после запуска машины: для этого надо трогаться плавно, не нагружая трансмиссию. Последней распространенной ошибкой осенью обозреватели "За рулем" назвали то, что водители не проверяют состояние охлаждающей жидкости и исправность основных элементов системы охлаждения.

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По материалам: uposters.ru

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