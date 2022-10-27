. Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в возрасте, когда те ещё под стол пешком ходили

И в тысячный раз повторяем, что искусственный интеллект — это одна из лучших вещей, придуманных человечеством. Уж молчим про другие технические аспекты этого цифрового чуда, но в плане визуального искусства нейросеть не разочаровывает, продолжая удивлять, умилять и даже смешить!

В этот раз героями ИИ стали герои «Гарри Поттера». Персонажи любимой многими киновселенной были изображены в совсем нежном возрасте, и это какое-то уруру и няняня. Слишком слащаво? Да вы сами посмотрите на этих сахарных пупсиков!

Гарри Поттер

Рон Уизли

Гермиона Грейнджер

Кстати, гаррипоттерята у нас не первые малыши, созданные ИИ. Вот тут можно взглянуть на не менее милых властелинокольцат 🙂

Альбус Дамблдор

Рубеус Хагрид

Драко Малфой

Кажется, что тему знаменитых произведений и их героев заездили дальше некуда, но как же интересно, что же ещё смогут придумать человек и искусственный интеллект!

Северус Снегг

Лорд Волан-де-Морт

Ну что, перенасытились умилением и персиковыми щёчками? Нейросеть приготовила для вас кое-что куда более суровое и… Впрочем, смотрите сами, что бывает, когда добрые персонажи переживают зомби-апокалипсис!