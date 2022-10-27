Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в возрасте, когда те ещё под стол пешком ходили
И в тысячный раз повторяем, что искусственный интеллект — это одна из лучших вещей, придуманных человечеством. Уж молчим про другие технические аспекты этого цифрового чуда, но в плане визуального искусства нейросеть не разочаровывает, продолжая удивлять, умилять и даже смешить!
В этот раз героями ИИ стали герои «Гарри Поттера». Персонажи любимой многими киновселенной были изображены в совсем нежном возрасте, и это какое-то уруру и няняня. Слишком слащаво? Да вы сами посмотрите на этих сахарных пупсиков!
Гарри Поттер
Рон Уизли
Гермиона Грейнджер
Кстати, гаррипоттерята у нас не первые малыши, созданные ИИ. Вот тут можно взглянуть на не менее милых властелинокольцат 🙂
Альбус Дамблдор
Рубеус Хагрид
Драко Малфой
Кажется, что тему знаменитых произведений и их героев заездили дальше некуда, но как же интересно, что же ещё смогут придумать человек и искусственный интеллект!
Северус Снегг
Лорд Волан-де-Морт
Ну что, перенасытились умилением и персиковыми щёчками? Нейросеть приготовила для вас кое-что куда более суровое и… Впрочем, смотрите сами, что бывает, когда добрые персонажи переживают зомби-апокалипсис!