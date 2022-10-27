. Несколько необычных праздников отмечаются 28 октября 2022 года

Сразу несколько необычных праздников отмечают 28 октября 2022 года. Среди них Международный день анимации, День бабушек и дедушек и пр. Такие даты отмечают сравнительно недавно. Между тем это обстоятельство не мешает всем причастным присоединиться к празднованию.

Международный день анимации 28 октября 2022 года

Международный день анимации отмечается ежегодно 28 октября. Инициатором учреждения даты стало французского отделения Международной ассоциации анимационного кино. Это произошло в 2002 году. На тот момент событие приурочили 110-летней годовщине публичного представления первой анимационной технологии.

Именно в этот день в 1892 году в Париже художник Эмиль Рейно пригласил зрителей, чтобы продемонстрировать им удивительное зрелище — «оптический театр». Изобретатель в первый раз явил миру аппарат, показывающий ожившие картинки. Таким образом, 28 октября 1892 года можно считать днем рождения мультипликационных фильмов.





Первым российским мультипликатором стал Александр Ширяев. Балетмейстер Мариинского театра создал первый русский кукольный фильм в 1906 году. Героями мультфильма стали двенадцать танцующих фигурок.

Спустя несколько лет, в 1912 году прошла премьера первого русского мультфильма, получившего название «Прекрасная Люканида». К этому знаменательному событию приурочен День российской анимации. В советский период мультипликационные фильмы получили новое развитие. На этих мультфильмах, которые и по сей день считаться одними из лучших, было воспитано не одно поколение детей.

День бабушек и дедушек 28 октября 2022 года





Замечательный добрый праздник – День бабушек и дедушке также отмечают 28 октября. Праздничная дата не имеет официального статуса, но это не мешает в очередной раз произнести теплые слова и поздравления для виновников торжества.





Праздник относиться к числу семейных дат, наряду с Днем матери, отца и пр. Само название указывает на особую тесную связь бабушек и дедушек с любимыми внуками. Его цель – показать насколько важно их участие в воспитании подрастающего поколения.





Помощь бабушек и дедушек, которые всеми силами участвуют в воспитании внуков, очень трудно переоценить. Это общение можно назвать одним из наиболее счастливых моментов как для младшего, так и старшего поколения.





По мнению психологов, общение дедушек и бабушек особенно ценно тем, что они зачастую гораздо более терпеливы к внукам, нежели вечно спешащие и занятые работой родители.