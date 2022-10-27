. Ольга Бузова рассказала о проститутках и кобелях
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Ольга Бузова рассказала о проститутках и кобелях

Ольга Бузова рассказала о проститутках и кобелях
Ведущая и певица Ольга Бузова сделала неожиданное признание. Артистка всегда была откровенна со своей публикой и журналистами. Певица не стесняется делиться подробностями личной жизни и любит ошеломить любопытными фактами. Только недавно 36-летняя Ольга Бузова рассказала, что не знает, что такое секс, потому что всю жизнь занималась только любовью. Именно поэтому у нее было мало половых партнеров, ведь она очень избирательно относится к отношениям и каждый роман для нее — потенциальный брак. На недавнем мероприятии она снова решилась на откровенность. Когда речь зашла о скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд, Ольга заявила, что на голливудского актера зря «гонят» из-за обиженной девушки. «Девушки недовольны некоторыми мужскими поступками. Я сейчас никого не защищаю, для меня этой проблемы нет, потому что она меня не касается. У меня у самой много проблем во взаимоотношениях, и я сейчас их разруливаю. Я уже давно считаю, что не надо всех под одну гребенку. Есть потрясающие мужчины, есть потрясающие женщины, но есть шлюхи, проститутки и кобели. Все зависит от ситуации, в моей жизни было многое!», цитирует Бузову «MSK1.RU».
Что конкретно хотела сказать последней фразой Ольга так и осталось загадкой, но сама она громко посмеялась и поспешила дальше развлекаться на вечеринке. Отметим, что после скандального расставания с рэпером Давой Бузовой приписывали многие романы, но пока ни один из них не подтвердился. Сама поп-принцесса немного переживает по этому поводу, так как ей хочется найти серьезного, взрослого и самодостаточного мужчину, который не будет бояться того, что с ним рядом сама Бузова. Также певица надоело все время быть локомотивом в отношениях, и она хочет почувствовать себя слабой. Певица и так все сделала для себя сама: после развода купила автомобиль, шикарную квартиру в центре Москвы, обеспечила родителей.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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