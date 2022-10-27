. Певица Глюкоза рассказала об измене мужа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Глюкоза рассказала об измене мужа

Певица Глюкоза рассказала об измене мужа
Певица Глюкоза призналась, как относится к изменам родного человека. Певица Нюша недавно призналась, что ей изменил муж Игорь Сивов. По словам поп-звезды, это произошло, когда она была во второй раз беременна. Многие поклонники исполнительницы пожалели ее, заявив при этом, что ей следовало выгнать изменника и разорвать с ним брак. Наталья Ионова отметила, что восхищается смелостью коллеги, которая публично заявила о проблеме в личной жизни. Актриса высказала мнение, что признание Нюши помогло спасти многие семьи, столкнувшиеся с подобной ситуацией. Вместе с тем, она не смогла бы рассказать об измене мужа. «Нюша — смелая женщина, которая, поделившись своей историей, смогла спасти не одну семью, — заявила Глюкоза. — Когда я прочитала, я через себя эту информацию прогрузила. Я думаю, а если бы в моей жизни так случилось, я бы смогла вот так поделиться? Вы знаете, наверное, не смогла бы».
Исполнительница хита «Невеста» всё же призналась, что тоже столкнулась с предательством. Это было в юности. Тогда Наталья узнала, что молодой человек изменил ей с другой девушкой. Она рассталась с ним. «Была в жизни измена, — вспомнила Ионова. — Я не смогла простить. Но вы знаете, сложно сейчас сказать, потому что тогда это были просто отношения, такие юношеские, можно так сказать». Певица уже 16 лет живет в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Три года назад они едва не развелись. Тогда Наталья поссорилась с мужем, после чего сняла обручальное кольцо и одна улетела на отдых. И всё же артистка и бизнесмен смогли сохранить семью, в этом им помог психолог. Они воспитывают двух дочерей. «Есть что терять: семья, дом, быт, любимый муж, с которым ты не только сексом занимаешься. Ты с ним живешь, спишь, ешь. Это уже твой организм, твоя рука, твоя нога», — рассказала Наталья «Пятому каналу».
# Шоу-бизнес Глюкоза, певица Наталья Чистякова, Ионова
По материалам: z-aya

Последние новости

343 Industries представили обзор карт «Зимнего обновления» Halo Infinite
343 Industries представили обзор карт «Зимнего обновления» Halo
Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед актрисой за съемки
Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед актрисой за съемки
Путин: Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем
Путин: Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем
Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе
Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе
Красотка с бесконечными ногами показала класс в танце
Красотка с бесконечными ногами показала класс в танце
Тина Канделаки поиздевалась над Ксенией Собчак
Тина Канделаки поиздевалась над Ксенией Собчак
Певица Жасмин высказалась о санкциях против нее
Певица Жасмин высказалась о санкциях против нее
Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак
Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак
Юлия Савичева едва не убила своего музыканта
Юлия Савичева едва не убила своего музыканта
Ксения Собчак выплывет, считает Кудрявцева
Ксения Собчак выплывет, считает Кудрявцева
Ани Лорак осталась без миллионов из-за Владимира Зеленского
Ани Лорак осталась без миллионов из-за Владимира Зеленского
Певица Глюкоза рассказала об измене мужа
Певица Глюкоза рассказала об измене мужа

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022 года, где его можно наблюдать
Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Директора Ксении Собчак шантажировал мужа Тины Канделаки
Директора Ксении Собчак шантажировал мужа Тины Канделаки

Еще по теме

Известная российская певица призналась в употреблении наркотиков
Глюкоза рассказала о ночных похождениях мужа
Глюкоза отправила дочь в школу по видеосвязи
Глюкоза работает над еще одним ребенком