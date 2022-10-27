. Певица Глюкоза рассказала об измене мужа

Певица Глюкоза призналась, как относится к изменам родного человека. Певица Нюша недавно призналась, что ей изменил муж Игорь Сивов. По словам поп-звезды, это произошло, когда она была во второй раз беременна. Многие поклонники исполнительницы пожалели ее, заявив при этом, что ей следовало выгнать изменника и разорвать с ним брак. Наталья Ионова отметила, что восхищается смелостью коллеги, которая публично заявила о проблеме в личной жизни. Актриса высказала мнение, что признание Нюши помогло спасти многие семьи, столкнувшиеся с подобной ситуацией. Вместе с тем, она не смогла бы рассказать об измене мужа. «Нюша — смелая женщина, которая, поделившись своей историей, смогла спасти не одну семью, — заявила Глюкоза. — Когда я прочитала, я через себя эту информацию прогрузила. Я думаю, а если бы в моей жизни так случилось, я бы смогла вот так поделиться? Вы знаете, наверное, не смогла бы».Исполнительница хита «Невеста» всё же призналась, что тоже столкнулась с предательством. Это было в юности. Тогда Наталья узнала, что молодой человек изменил ей с другой девушкой. Она рассталась с ним. «Была в жизни измена, — вспомнила Ионова. — Я не смогла простить. Но вы знаете, сложно сейчас сказать, потому что тогда это были просто отношения, такие юношеские, можно так сказать». Певица уже 16 лет живет в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Три года назад они едва не развелись. Тогда Наталья поссорилась с мужем, после чего сняла обручальное кольцо и одна улетела на отдых. И всё же артистка и бизнесмен смогли сохранить семью, в этом им помог психолог. Они воспитывают двух дочерей. «Есть что терять: семья, дом, быт, любимый муж, с которым ты не только сексом занимаешься. Ты с ним живешь, спишь, ешь. Это уже твой организм, твоя рука, твоя нога», — рассказала Наталья «Пятому каналу».