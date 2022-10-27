. Певица Жасмин высказалась о санкциях против нее

Певица Жасмин не угодила американским властям. Под санкции попала не только сама артистка, но и ее муж. Стало известно, что американское министерство финансов ввело санкции против нашей певицы Жасмин, а также против ее мужа Илана Шора и его оппозиционной партии «Шор» (Молдавия).Эти действия стали результатом позиции Жасмин, которая много раз выступала в защиту жителей Донбасса, приезжала с концертами в Донецк и Луганск. Реакция Жасмин оказалась, в целом, понятной. «Я в первую очередь горжусь своим мужем, а во-вторых — санкциями», — заявила певица, давая интервью изданию РИА ФАН.