. Причины пересмотра потолка цен на российскую нефть объяснили

Вадим Карасев

Аналитик Юшков связал пересмотр потолка цен на российскую нефть с выборами в США

Пересмотр потолка цен на российскую нефть может быть связан с предстоящими выборами в конгресс США. Так возможное изменение условий в беседе с «Лентой.ру» объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Во-первых, все разговоры о том, сможет ли Россия экспортировать достаточные объемы нефти или не сможет, а не само введение потолка, нервируют рынок и подталкивают цены вверх. Сейчас говорят, что вкупе с санкциями стран Евросоюза эмбарго на импорт российской нефти, как и потолок цен на нефть, все это вводится в один день и усиливает друг друга. Тогда Россия сократит экспорт, появляются какие-то пессимистичные оценки — кто-то говорит, что на два миллиона баррелей [в сутки] в 2023 году, кто-то говорит, что на один, но в любом случае, это нервирует рынок, толкает цены вверх», — сказал аналитик

Заявления, что потолок цен будет довольно высоким — около 60 долларов за баррель, хотя изначально предполагалось, что будет 40, не снимает некую напряженность с рынка, добавил Игорь Юшков.

«США пытаются повлиять на цену, убрать эту напряженность с потолком цен. Теперь чуть ли не в открытую говорят: "что-то не очень получается, мы, наверное, вообще вводить не будем, а если будем, это совершенно никак не отразится на экспорте российской нефти". Они хотят убрать напряжение, чтобы никто не гадал, сможет ли Россия вывезти все объемы, которые раньше вывозила. США пытаются их успокоить, сказать, что все в порядке», — отметил специалист.

При каких условиях санкции будут работать?

С другой стороны, США понимают, что объективно не получается создать коалицию, чтобы все эти санкции работали. А это главное условие, при котором санкции будут эффективны.

«Получается, ты вводишь какие-то санкции, а они работать не будут. Это очень опасный прецедент для США, неприятный с имиджевой точки зрения. Поэтому гораздо выгоднее сказать заранее, что это я сам говорю, что эти санкции не обязательны для выполнения, что не кто-то смог обойти или проигнорировать санкции, а я сам не собирался их выполнять», — заключил специалист.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон планирует пересмотреть условия введения предельных цен на российскую нефть. «Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией», — говорится в материале.

Потолок цен на российскую нефть был введен в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Он не позволяет покупать нефть у России, если ее стоимость выше установленной ограничительными мерами. Таким образом планируется сократить сверхдоходы Москвы от продажи энергоресурсов.