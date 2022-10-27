. Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед актрисой за съемки
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Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед актрисой за съемки

Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед актрисой за съемкиПродюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед Зои Салданой за неприятный опыт съемок

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер извинился перед актрисой Зои Салданой за неприятный опыт съемок. Об этом она рассказала в интервью Entertainment Weekly.

Артистка призналась, что осталась недовольна работой над проектом, который вышел в 2003 году. «Это было мое первое знакомство с крупным голливудским мегафильмом, в котором было много актеров, много продюсеров и много членов съемочной группы. Мы снимали в разных местах, и иногда условия были не самыми подходящими. Я был очень молода, а проект был слишком большим для меня. И темп был слишком быстрым», — вспомнила Салдана.

Она сказала, что не получила никаких положительных ощущений от съемок. После этой работы она не захотела возвращаться к франшизе.

При этом, по словам актрисы, несколько лет спустя Джерри Брукхаймер попросил у нее прощения за негативный опыт. Салдана заявила, что ее тронули слова продюсера, который подчеркнул, что ему важно, чтобы людям нравилось участие в его проектах.

Ранее стало известно, что Зои Салдана сыграет роль 22-летней студентки в новом сериале Netflix. В центре сюжета мини-сериала под названием «С нуля» — история любви, описанная ранее в мемуарах актрисы Темби Лок: студентка Амала Уилер переезжает в Италию и влюбляется в молодого сицилийского шеф-повара Лино.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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