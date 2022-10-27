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Продюсер рассказал о «большом желании» Витаса после конфликта в баре

Продюсер рассказал о «большом желании» Витаса после конфликта в бареПродюсер Витаса Пудовкин заявил, что певец жалеет о конфликте в баре и хочет извиниться

Витас сожалеет о конфликте в московском караоке-баре и хочет урегулировать вопрос в досудебном порядке. Об этом продюсер исполнителя Сергей Пудовкин рассказал «Ленте.ру».

«Он, конечно, жалеет и печально относится к ситуации. И так столько горя вокруг, что любая негативная информация является дополнительным эмоциональным разрушителем, фактическим разрушителем. Есть самое большое желание решить этот вопрос досудебным способом, то есть путем извинений и урегулирования конфликта», — поделился Пудовкин.

23 октября сообщалось, что во время отдыха с друзьями Витас сделал замечание мужчине за соседним столиком. После второго замечания он использовал газовый баллончик. Посетителем за этим столом оказался начальник отдела одного из федеральных министерств. Ему пришлось поехать в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз.

После инцидента в отношении певца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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