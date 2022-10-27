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Путин назвал цель ядерной риторики Запада

Путин назвал цель ядерной риторики ЗападаПутин: Запад давит на другие страны, обвиняя Россию в намерении применить ядерное оружие

Запад обвиняет Россию в намерении применить ядерное оружие, чтобы оказать давление на нейтральные страны и союзников Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Российский лидер назвал примитивной цель западных стран. «Диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения заканчиваются ничем, и они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. Провокации с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о возможности его применения со стороны России используются именно с целью повлиять на наших союзников и нейтральные государства», — сказал он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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