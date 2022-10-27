. Путин назвал укрепление экономического суверенитета основой для будущего развития России

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что укрепление экономического суверенитета станет фундаментом для развития России в будущем.

"Мы работаем над укреплением своего суверенитета, это в наших интересах. Это, прежде всего, укрепление финансового, экономического суверенитета. Оно будет основой, фундаментом для нашего будущего - технологического, образовательного, научного", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что действия, которые Россия предпринимает для защиты своего суверенитета, являются привлекательными для многих стран, несмотря на попытки Запада оболгать РФ.

"То, что мы делаем, является очень привлекательным для очень многих стран мира и народов. Но западные наши так называемые партнеры все делают для того, чтобы оболгать Россию, унизить ее как-то, проигнорировать ее интересы", - сказал президент РФ.

Путин отметил, что Россия, открыто, честно и мужественно отстаивает свои интересы. Этот пример "очень заразителен и привлекателен для миллиардов людей на планете".

"У нас очень много друзей. И нам ничего не нужно никому навязывать", - сказал президент.

Он заявил, что очень многие люди в других странах "устали жить в условиях внешнего диктата".

"И когда они видят пример нашей борьбы с этим диктатом, они и внутренне, и внешне на нашей стороне", - отметил Путин.