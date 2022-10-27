. Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе
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Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе

Президент России Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе

Западные страны взращивали терроризм на Кавказе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. В 2021 году выступление Путина на дискуссионной площадке длилось более трех часов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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