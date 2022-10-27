. Путин примет участие во внеочередной сессии ОДКБ по видеосвязи в пятницу
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Путин примет участие во внеочередной сессии ОДКБ по видеосвязи в пятницу

Путин примет участие во внеочередной сессии ОДКБ по видеосвязи в пятницу

Президент РФ Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в пятницу, 28 октября. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам в четверг, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о возможном присутствии главы государства на встрече. «Да. Это так. Примет участие по ВКС [видеоконференцсвязи. — Прим. ред.]» — заявил представитель Кремля.

На сессии представители стран — участниц объединения обсудят результаты работы миссии ОДКБ, которая была направлена в Армению 15 сентября для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В то же время в Telegram-канале ОДКБ сообщается, что на совете обсудят также меры поддержки Армении в сложившейся ситуации. Предполагается, что они будут носить совместный характер.

Между тем, как передавала «Парламентская газета» 24 октября, Песков сообщил о подготовке саммита в формате «Россия — Азербайджан — Армения». В Кремле уточнят место и дату его проведения, сказал он тогда.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности ОДКБ направить в Армению наблюдателей от организации для наблюдения за ситуацией в зоне конфликта с Азербайджаном.

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По материалам: pnp.ru

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