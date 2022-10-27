. Путин считает, что россияне должны бороться за повышение зарплат

Россияне должны бороться за повышение своих зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин на Международном дискуссионном форуме «Валдай».

Один из участников форума предложил президенту обратиться к жителям западных стран. В ответ российский лидер призвал жителей Европы и США бороться за повышение зарплат и не верить, что Россия их враг. Затем модератор дискуссии Федор Лукьянов спросил у Путина, могут ли россияне требовать увеличения зарплат, на что президент ответил утвердительно. Глава государства выразил надежду, что правительство реализует поставленные задачи в этом направлении.

Новость дополняется