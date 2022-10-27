. Путин заявил, что не может представить себя в роли Хрущева
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Путин заявил, что не может представить себя в роли Хрущева

Путин заявил, что не может представить себя в роли Хрущева

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может представить себя в роли генсека СССР Никиты Хрущева, в годы председательства которого произошел Карибский кризис. Об этом он рассказал на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Так глава государства ответил на соответствующий вопрос модератора дискуссии. «Ни в коем случае. Нет, я не могу представить себя в роли Хрущева», — отметил он с улыбкой.

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По материалам: pnp.ru

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