. Путин: Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Западу придется начать разговор о будущем.

Тема этого года — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Президент участвует в заседаниях клуба ежегодно, иногда его выступление занимает несколько часов.

"Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем", — сказал президент.

Он отметил, что жить в современном мире и не участвовать в происходящих процессах не получится.

"Отсидеться вряд ли получится, посеявший ветер — пожнет бурю, кризис затронет всех", — заявил Путин.

Он считает, что у человечества есть два пути и одно из них – поиск решения проблемы.

"Перед человечеством два пути: или дальше накапливать груз проблем, или пытаться вместе найти решения", — подчеркнул президент.