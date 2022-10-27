. Путин: Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин: Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем

Путин: Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Западу придется начать разговор о будущем.

Тема этого года — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Президент участвует в заседаниях клуба ежегодно, иногда его выступление занимает несколько часов.


"Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем", — сказал президент.

Он отметил, что жить в современном мире и не участвовать в происходящих процессах не получится. 

"Отсидеться вряд ли получится, посеявший ветер — пожнет бурю, кризис затронет всех", — заявил Путин. 

Он считает, что у человечества есть два пути и одно из них – поиск решения проблемы.

"Перед человечеством два пути: или дальше накапливать груз проблем, или пытаться вместе найти решения", — подчеркнул президент.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

343 Industries представили обзор карт «Зимнего обновления» Halo Infinite
343 Industries представили обзор карт «Зимнего обновления» Halo
Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед актрисой за съемки
Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед актрисой за съемки
Путин: Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем
Путин: Западу придется начать равноправный разговор о нашем будущем
Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе
Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе
Красотка с бесконечными ногами показала класс в танце
Красотка с бесконечными ногами показала класс в танце
Тина Канделаки поиздевалась над Ксенией Собчак
Тина Канделаки поиздевалась над Ксенией Собчак
Певица Жасмин высказалась о санкциях против нее
Певица Жасмин высказалась о санкциях против нее
Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак
Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак
Юлия Савичева едва не убила своего музыканта
Юлия Савичева едва не убила своего музыканта
Ксения Собчак выплывет, считает Кудрявцева
Ксения Собчак выплывет, считает Кудрявцева
Ани Лорак осталась без миллионов из-за Владимира Зеленского
Ани Лорак осталась без миллионов из-за Владимира Зеленского
Певица Глюкоза рассказала об измене мужа
Певица Глюкоза рассказала об измене мужа

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022 года, где его можно наблюдать
Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Директора Ксении Собчак шантажировал мужа Тины Канделаки
Директора Ксении Собчак шантажировал мужа Тины Канделаки

Еще по теме

Путин: террористов в Сирии мы добьем в ближайшее время
Владимир Путин приниял участие в сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Путин рассказал, каким должен быть следующий президент РФ
Путин обвинил Запад во взращивании террористов на Кавказе