. Рекламный бизнес Google столкнулся с проблемой из-за криптозимы

Вадим Карасев

CNBC: рост рекламных доходов Google резко замедлился из-за обесценивания криптовалют

Рост рекламных доходов американской корпорации Google резко замедлился в третьем квартале и составил лишь 6 процентов, что стало минимальным темпом роста с 2013 года, за исключением одного квартала в начале пандемии. Об этом сообщает CNBC.

Одной из причин, по которой американский бизнес столкнулся с проблемой снижения темпов роста доходов, стало сокращение трат на рекламу со стороны компаний, занимающихся финансами и криптовалютами. «В финансовых услугах мы увидели спад в подкатегориях страхования, кредита, ипотеки и криптовалюты», — заявил коммерческий директор Google Филипп Шиндлер.

Он упомянул о резком обесценивании криптовалют в 2022 году. На фоне риска мировой рецессии и энергокризиса инвесторы продавали свои цифровые активы из-за высокой рискованности таких инструментов. Самые популярные криптовалюты Bitcoin и Ethereum потеряли более 60 процентов стоимости с начала года, а акции одной из крупнейших криптовалютых бирж Coinbase обесценились на 70 процентов. В этих условиях компании сектора были вынуждены сокращать расходы и увольнять часть персонала, а многие фирмы обанкротились. Такую ситуацию на рынках назвали криптозимой.

Однако в Google надеются, что провал рынка криптовалют является временным, и верят в потенциал его роста в будущем, указывает CNBC. Google укрепило партнерство с Coinbase, позволив пользователям оплачивать облачные услуги компании через эту биржу с помощью криптовалют, а также договорилась о переносе данных Coinbase в облачную инфраструктуру Google из Amazon Web Services.

Несмотря на обесценивание криптовалют, некоторые эксперты полагают, что сейчас, напротив, самое лучшее время для вложения в этот инструмент. Однако новые санкции ЕС усложнили россиянам доступ к цифровым активам, запретив им пользоваться криптовалютными услугами на территории Европы, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. Теперь запрет касается любых сумм — до этого жители России не могли держать на кошельках более 10 тысяч евро.

Ранее крупный сервис криптовалютных кошельков Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей. Им предоставили возможность вывести средства со счетов до 27 октября.