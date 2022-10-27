. Россия обратилась к Армении для разъяснения запрета на въезд Симоньян и Затулину

Вадим Карасев

Захарова: Россия обратилась к Армении за разъяснением запрета на въезд Симоньян и Затулину

Россия обратилась к Армении, чтобы получить разъяснения относительно запрета на въезд главному редактору RT Маргарите Симоньян и заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

25 октября парламент Армении сообщил Затулину, что его приезд в страну будут считать нежелательным. В Ереване объяснили, что приняли такое решение после высказываний Затулина по поводу Армении.

26 октября о запрете на въезд в Армению сообщила и Симоньян.