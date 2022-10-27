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Россиянам назвали пять самых распространенных ошибок в интернете

Россиянам назвали пять самых распространенных ошибок в интернетеЭксперт Трохимец назвала отказ обновлять антивирус распространенной ошибкой в интернете

Отказ обновлять антивирусную программу и использование одного пароля для нескольких учетных записей ставят под угрозу безопасность пользователей в киберпространстве. О пяти самых распространенных ошибках, которые совершают россияне в интернете, рассказала «Ленте.ру» специалист по информационной безопасности, заместитель директора департамента специальных проектов hh.ru Ксения Трохимец.

Одной из самых частых ошибок эксперт назвала нежелание обновлять антивирус на компьютере. По словам Трохимец, хакеры постоянно придумывают новые способы получить данные россиян и для этого создают новые вирусы. «Устаревшая программа может попросту не распознать новый вирус, и пользователь станет жертвой хакеров, даже не заметив этого», — уточнила она.

Также Трохимец заявила, что злоумышленники могут использовать громкие информационные поводы, чтобы вывести людей из равновесия. Неправильным в такой ситуации она считает отсутствие критического мышления и панику. В связи с этим эксперт порекомендовала сохранять спокойствие и ясность мысли в стрессовых ситуациях — это поможет уберечь себя от злоумышленников.

Среди распространенных ошибок пользователей Трохимец назвала и использование одного пароля для нескольких учетных записей. «Киберпреступники используют метод credential stuffing. При этом методе хакеры применяют реальные учетные данные, похищенные на другом ресурсе, для входа в аккаунты на других сайтах. Расчет злоумышленников строится на том, что многие пользователи вводят одни и те же регистрационные данные для создания аккаунтов на нескольких сайтах», — рассказала она.

Как отметила Трохимец, опасность могут представлять и короткие ссылки на незнакомые ресурсы. Эксперт предупредила, что некоторые из таких ссылок могут привести пользователя к вредоносному программному обеспечению. Чтобы избежать этой ловушки, эксперт посоветовала использовать браузер с предварительным просмотром ссылок, в котором отображаются заголовок и описание веб-страницы, а также уменьшенное изображение страницы, на которую ведет ссылка.

Замдиректора департамента hh.ru сообщила, что еще одной частой ошибкой является использование общественных точек Wi-Fi. Она объяснила, что зачастую эти сети являются небезопасными. «Как только человек присоединяется к незащищенной сети, он может дать хакеру доступ к паролям и другим личным данным», — предупредила она. Если же юзер все же подключается к непроверенной сети, то в таком случае ему не следует оплачивать счета через банковские приложения и заходить в социальные сети, чтобы личную информацию не получили злоумышленники, добавила эксперт.

Ранее специалист в области цифровой безопасности Анастасия Ильичева раскрыла лучший способ защиты от мошенников. По ее словам, двухфакторная аутентификация позволит предотвратить кражу личных данных.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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