. Российский режиссер Илья Найшуллер снимет боевик с Идрисом Эльбой и Джоном Синой
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Российский режиссер Илья Найшуллер снимет боевик с Идрисом Эльбой и Джоном Синой

Российский режиссер Илья Найшуллер снимет боевик с Идрисом Эльбой и Джоном СинойРоссийский режиссер Илья Найшуллер снимет фильм с Идрисом Эльбой и Джоном Синой для Amazon

38-летний российский режиссер Илья Найшуллер снимет боевик с актерами Идрисом Эльбой и Джоном Синой в главных ролях для американской компании Amazon. Об этом сообщает Deadline.

Детали сюжета фильма под названием Heads of State («Главы государства») пока не раскрываются, однако создатели сообщают о схожести картины с комедийным боевиком «Успеть до полуночи» и триллером «Самолет президента».

Сценаристами фильма выступят Джош Эпплбаум и Андре Немец, ранее работавшие над проектом «Черепашки Ниндзя» и четвертой частью франшизы «Миссия невыполнима».

Идрис Эльба и Джон Син, которые исполнят главные роли, также станут исполнительными продюсерами картины. Для Ильи Найшуллера Heads of State станет третьим полнометражным проектом: ранее он работал над такими боевикам, как «Хардкор» (2015) и «Никто» (2021). Последний фильм стал голливудским дебютом режиссера.

В ноябре прошлого года стало известно, что Илье Найшуллеру поступали угрозы из-за сериала о вампирах в семье Романовых.

Ранее премия «Сатурн», вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, объявила список победителей 2022 года.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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