. Российским судьям планируют разрешить "гуглить" информацию по делам
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Российским судьям планируют разрешить "гуглить" информацию по делам

Российским судьям планируют разрешить "гуглить" информацию по делам

Судьям могут разрешить самостоятельно искать в интернете информацию по рассматриваемым делам, заявил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев во ходе совещания с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа.

Сейчас судьи могут только направить запросы в государственные органы и дожидаются официальных ответов.


"Суды Центрального федерального округа представили предложения о дальнейшем расширении сферы применения электронных технологий в судопроизводстве, в том числе о законодательном закреплении полномочия суда самостоятельно получать из открытых источников сведения, необходимые для рассмотрения дела, в том числе из государственных реестров, размещенных в интернете".

Кроме того, Лебедев предложил позволить судьям направлять судебные извещения не только по почте, но и с помощью e-mail и sms.

Ранее Верховный суд России прекратил дело об административном правонарушении против жительницы Москвы, которая отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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По материалам: uposters.ru

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