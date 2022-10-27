Российским судьям планируют разрешить "гуглить" информацию по делам
Судьям могут разрешить самостоятельно искать в интернете информацию по рассматриваемым делам, заявил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев во ходе совещания с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов Центрального федерального округа.
Сейчас судьи могут только направить запросы в государственные органы и дожидаются официальных ответов.
Кроме того, Лебедев предложил позволить судьям направлять судебные извещения не только по почте, но и с помощью e-mail и sms.
Ранее Верховный суд России прекратил дело об административном правонарушении против жительницы Москвы, которая отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.