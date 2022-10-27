. Сенатор Климов уточнил, в каких случаях уехавших из России могут признать иноагентами
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Сенатор Климов уточнил, в каких случаях уехавших из России могут признать иноагентами

Сенатор Климов уточнил, в каких случаях уехавших из России могут признать иноагентами

«Люди, уехавшие из России после начала СВО и частичной мобилизации, могут получить статус «иностранных агентов» — с такими заголовками в четверг, 27 октября, выступили СМИ и Telegram-каналы. Авторство громкого заявления приписывалось сенатору, главе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрею Климову. Однако, как объяснил сам политик «Парламентской газете», его слова попросту вырвали из контекста.

Поводом для паники в СМИ стала следующая цитата Климова, которую привел ТАСС:

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто».

В беседе с «Парламентской газетой» сенатор подтвердил, что это его слова, однако уточнил, что цитата получилась неполной, а ее публикацию в таком виде назвал «передергиванием фактов».

«Речь шла не о том, что просто кто-то куда-то выехал, — объяснил политик. — А о том, что кто-то, находясь под иностранным влиянием — то есть, помимо прочего, получая от иностранных властей финансирование или иную прямую поддержку — совершает некие политические действия, свою позицию фиксирует и распространяет. На основании этих фактов человек действительно может быть признан иноагентом. Но хочу также отметить, что для этого у нас есть специальная инстанция — министерство юстиции. Только она вправе, проанализировав сочетание всех возможных факторов, внести человека в реестр иностранных агентов или не вносить».

В любом случае, подчеркнул Андрей Климов, все это не касается примерно 99,99 процента россиян.

«От этого тезиса кто-то решил оставить лишь то, что выехавший из РФ может стать иноагентом. Подобное расширенное толкование тут же стали тиражировать, додумывать, переиначивать. В итоге — лавина звонков понапрасну взбаламученных журналистов и куча нелепых комментариев, — посетовал сенатор. — А сейчас люди действительно активно цепляются даже за самые незначительные оговорки, недоразумения и недопонимания и возводят их в абсолют. Видимо, цель — вызвать испуг у значительной части наших сограждан, которые вынуждены по тем или иным потребностям пересекать государственную границу».


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По материалам: pnp.ru

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