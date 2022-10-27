. Сенатор Мизулина рассказала, почему важно обсуждать законопроекты о семье с обществом

Чтобы люди добровольно следовали Семейному кодексу, они должны понимать его содержание. Такое мнение высказала член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на круглом столе комитета 27 октября.

Комитет много времени обсуждает любые законопроекты, вносящие изменения в Семейный кодекс, в том числе, выносит их на общественные обсуждения. Закон легитимен не в тот момент, когда его принимает власть, а когда его принимает общество, считает сенатор.

«Участвуя в обсуждении люди вникают в содержание, а семья и Семейный кодекс касаются абсолютно всех. И Семейный кодекс и должен таким быть, чтобы люди его понимали и могли добровольно его исполнять», — объяснила Мизулина важность легитимации законопроекта со стороны общества.

Она отметила, что сейчас Россия стоит на идеологическом рубеже, и только от нас самих зависит, куда страна будет двигаться в сфере семейно-правового регулирования.

«Подход к семье и к семейному правовому регулированию только с точки зрения нормативизма уже ошибочен, я даже скажу, отстал и находится в 20 веке, когда писался Семейный кодекс», — подчеркнула сенатор.

Подход с чисто юридической науки не позволит решить проблемы семьи, особенно в тот момент, когда Россия ведет борьбу за свои традиции и ценности, уверена Мизулина.