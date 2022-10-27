. Сичкар решил проверить чувства Валерии Шимасюк

Вадим Карасев

Валерия Шимасюк смогла очаровать Сергея Сичкара еще в тот день, когда он появился на проекте. Она первая пошла навстречу и пригласила его на свидание. В итоге они заселились в комнату, но вскоре начались проблемы. В начале Лера прошла детектор лжи. После этого она начала ревновать парня к Алине Артемовой, которая решила выступить в качестве разлучницы.Все это привело к тому, что Сергей решил проверить чувства Леры, ответив на флирт Алины. После этого Артёмова решила, что она ему на правда понравилась, а с Шимасюк тот встречается из-за каких-то договорённостей. Сама Лера уверена, что Алину Сергею навязывают ведущие, чтобы появились темы для обсуждения. Более того, она не желает отдавать кому-то парня, которого уже признала своим.Более того, сама Лера заявляет, что на проекте задали неправильный вектор. Якобы, представительницы прекрасного пола не обязаны бегать за мужчинами и тем более бороться за них. Но в итоге её начали загонять в определённые рамки. Интересно, что у Сергея в приоритете: проект или спокойствие девушки?