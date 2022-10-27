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Собчак высказалась о причастности к связанному с вымогательством Telegram-каналу

Собчак высказалась о причастности к связанному с вымогательством Telegram-каналуЖурналистка Собчак сообщила, что у нее нет доступа к Telegram-каналу «Тушите свет»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о том, причастна ли она к Telegram-каналу «Тушите свет», связанному с уголовным делом о вымогательстве денег. Соответствующий пост опубликован в четверг, 27 октября, в ее Telegram-канале.

«Я никогда не писала и не пишу в [Telegram-канал] "Тушите свет"», — заявила Собчак. Журналистка также заверила, что у нее нет доступа к этому Telegram-каналу. Кроме того, она сообщила, что никак не вмешивается в работу его редакции.

В другом посте Собчак обратила внимание на то, что в Telegram появился фейковый канал с таким же названием. «Не ведитесь на троллей», — призвала она подписчиков и подчеркнула, что не имеет отношения к фейковому каналу.

26 октября стало известно, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве. Перед этим правоохранители пришли с обысками в подмосковный дом журналистки.

Фигурантами дела стали также коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler, владелец Telegram-канала «Тушите свет» Ариан Романовский. Оба задержаны. По версии следствия, через этот Telegram-канал могли вымогать деньги у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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По материалам: lenta.ru

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