. Стали известны подробности отъезда Собчак в Литву

Вадим Карасев

Глава госбезопасности Литвы Яунишкис: Собчак въехала в страну по израильскому паспорта

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая стала подозреваемой по делу о вымогательстве, въехала в Литву как гражданка Израиля. Об этом сообщил директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис. Подробности стали известны ТАСС.

Глава департамента госбезопасности Литвы подтвердил, что журналистка находится в Литве. «Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал он.

Яунишкис добавил, что конкретных разведывательных данных о том, может ли пребывание Собчак в Литве представлять угрозу для национальной безопасности, нет.

Ранее сообщалось, что Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы.

О том, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве, стало известно 26 октября. Фигурантами этого же дела стали ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Из материалов дела следует, что их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в одном из Telegram-каналов. Суханова и Романовского задержали.