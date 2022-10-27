. Тайская модель с юмором показывает, что на самом деле скрывается за прилизанными снимками из соцсетей

Если вам тоже слегка надоело видеть в социальных сетях идеальные, отутюженные фотографии, то поднимите руку! Вместе с вами конечность поднимет и тайская красавица-модель, скрывающаяся под ником ViennaDoLL. Девушка, по всей видимости, настолько устала от «пластиковых» снимков, что начала их высмеивать. Красотка показывает два фото: красивенькое на обложку журнала и его полный антипод — суровую действительность. Смешно, ёмко и в духе времени — идеально!

Сексуальная безмятежность и морская амазонка

Фото с обезьянкой?

Только зашла в клуб и через 2 часа в клубе

Мы с подружкой на ночёвке по мнению парня и мы с подружкой на самом деле

Главное выбрать нужный ракурс. Без зеркальных объектов!

До прыжка в джакузи и через секунду после прыжка в джакузи

Соцсети — коварное место! Но, как говорится, всё тайное становится явным, и вот вам несколько доказательств!

Макияж в рекламе и макияж в реальности

Фото у заснеженной ёлки и заснеженная ёлка, которая ждала именно тебя

Как торопишься для соцсетей и как торопишься на самом деле

Рождество для подписчиков и Рождество для себя

Более того, готовы поспорить, что все мы, за редким исключением, выглядим так же, как Виенна на втором фото, на протяжении всех новогодних праздников. Подайте оливьешку и бутеры с икрой! 🙂

Смотришь ужастик с любимым и смотришь ужастик с другом

«Ты сфоткал?» и спустя тысячную долю секунды

Когда ты сильная и независимая

Виенна уже довольно давно публикует свои забавные фотосравнения. Вот тут вы можете взглянуть на её предыдущие работы.