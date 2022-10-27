. Тина Канделаки поиздевалась над Ксенией Собчак

Ведущая Тина Канделаки не понимает, как настолько лицемерная женщина могла называть себя борцом с лицемерием. Вчера Ксению Собчак назвали подозреваемой в деле о вымогательстве. Однако, в отличие от своего коммерческого директора, которого арестовали на два месяца, ведущей удалось избежать задержания. Говорят, Ксению Собчак предупредили о возможном аресте, поэтому она еще 24 октября покинула Россию. Журналистка пешком пересекла границу Белоруссии с Литвой. Власти страны подтвердили информацию, выдав подробности, которые Собчак предпочла бы не афишировать. «Ксения имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт», — заявил Дарюс Яунишкис, глава департамента госбезопасности прибалтийской страны. Второе гражданство журналистки стало в какой-то степени сюрпризом для общественности. Так, представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала жесткие высказывания в адрес Ксении. Пост продублировала в личном Telegram-канале и бывшая подруга Собчак Тина Канделаки, полностью соглашаясь с мнением дипломата.«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ (Департамент государственной безопасности) Литвы за нее ответил — гражданство Израиля. Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и так далее. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее «делишки»», — считает Захарова. Напомним, что 25 октября правоохранители задержали коммерческого директора Ксении Кирилла Суханова, а также бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Вчера по решению суда мужчин отправили в СИЗО на два месяца. Они проходят фигурантами дела о вымогательстве в особо крупных размерах. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Заявление на Суханова и Романовского написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Среди пострадавших журналисты называли и супруга Канделаки, директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко.