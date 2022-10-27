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Украине предрекли длительную расплату за помощь Запада

Украине предрекли длительную расплату за помощь ЗападаRebelión: Украине предстоит длительная расплата по кредитам за помощь Запада

Украине предстоит длительная расплата по кредитам за помощь Запада, для Киева было роковой ошибкой последовать приказам Вашингтона и Брюсселя. Такое мнение выразил в статье для Rebelión журналист Эдельберто Лопес Бланч.

Он отметил, что страны НАТО отправили украинской стороне огромные партии вооружений и миллиардные займы, за которые рассчитываться придется нескольким поколениям украинцев. Финансовые учреждения оценили предоставленные средства в 28,5 миллиарда долларов, указал автор.

По словам Бланча, чтобы погасить старые кредиты, придется брать новые на хищнических условиях, поэтому государство будет вынуждено за бесценок отдавать свои компании западным кредиторам.

«Несмотря на кажущуюся щедрость, настоящими бенефициарами этой помощи и займов окажутся европейские и американские компании, которые оплачивают оружие и "благотворительную" гуманитарную помощь для Киева, а потом записывают это в счет украинского долга», — подчеркнул автор статьи.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин назвал Украину провалившейся страной, отметив, что Запад допустил ошибку, надеясь, что Киев может одержать победу в военном противостоянии с Москвой.

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По материалам: lenta.ru

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