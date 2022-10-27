. В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»Врио главы ДНР Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

Он заявил, что российский лидер предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу, а также уважительное отношение государств друг к другу. «Он предложил равный диалог разным центрам мироустройства, потому что альтернатива этому — дальнейшая дестабилизация, к которой ведет политика доминирования США», — написал врио главы региона.

Пушилин также обратил внимание на ситуацию в Донбассе, подчеркнув, что прошедшие референдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российскими территориями являются примером бережного отношения России к позиции населения. «Я воспринимаю сегодняшнее выступление Владимира Путина как обращение ко всему человечеству. И если Президент посчитал целесообразным такие слова сказать миру, значит, еще не поздно. И это очень хороший знак», — заключил он.

Ранее Пушилин подчеркнул пользу введения военного положения в новых регионах России. Он пояснил, что это дает штабам территориальной обороны возможность координации с федеральным уровнем.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
Путин поделился анекдотом про санкции против России
Путин поделился анекдотом про санкции против России
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто
Путин назвал укрепление экономического суверенитета основой для будущего развития России
Путин назвал укрепление экономического суверенитета основой для
Муж Ксении Собчак подал знак о своем состоянии
Муж Ксении Собчак подал знак о своем состоянии
Виктория Боня бомжевала в метро
Виктория Боня бомжевала в метро
Алла Пугачева будет выступать в клубах, заявила предсказательница
Алла Пугачева будет выступать в клубах, заявила предсказательница
Воля показал закулисье съемок Comedy Club на фоне слухов о приостановке шоу ТНТ
Воля показал закулисье съемок Comedy Club на фоне слухов о
Василиса Володина рассказала, когда ожидается усиление боевых действий
Василиса Володина рассказала, когда ожидается усиление боевых действий
Константин Богомолов пойдет по делу о вымогательстве
Константин Богомолов пойдет по делу о вымогательстве

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022 года, где его можно наблюдать
Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Директора Ксении Собчак шантажировал мужа Тины Канделаки
Директора Ксении Собчак шантажировал мужа Тины Канделаки

Еще по теме

Пушилин будет участвовать в выборах главы ДНР 11 ноября
Врио главы ДНР проголосовал на выборах республики
В ДНР и ЛНР стартовали выборы
Пушилин и Пасечник победили на выборах в ДНР и ЛНР