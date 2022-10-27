. В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

Вадим Карасев

Врио главы ДНР Пушилин: Путин предложил концепцию мироустройства по здравому смыслу

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

Он заявил, что российский лидер предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу, а также уважительное отношение государств друг к другу. «Он предложил равный диалог разным центрам мироустройства, потому что альтернатива этому — дальнейшая дестабилизация, к которой ведет политика доминирования США», — написал врио главы региона.

Пушилин также обратил внимание на ситуацию в Донбассе, подчеркнув, что прошедшие референдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российскими территориями являются примером бережного отношения России к позиции населения. «Я воспринимаю сегодняшнее выступление Владимира Путина как обращение ко всему человечеству. И если Президент посчитал целесообразным такие слова сказать миру, значит, еще не поздно. И это очень хороший знак», — заключил он.

Ранее Пушилин подчеркнул пользу введения военного положения в новых регионах России. Он пояснил, что это дает штабам территориальной обороны возможность координации с федеральным уровнем.