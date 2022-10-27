. В доме Ксении Собчак идет обыск по делу о вымогательстве

Как сообщает пресса, загородный дом ведущей и журналистки Ксении Собчак обыскивают правоохранительные органы. Накануне задержали коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Следом полиция добралась и до самой журналистки. В эти минуты в загородном доме Ксении Собчак проходят обыски. Оперативники нагрянули в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье. Предположительно, визит полицейских связан с делом Кирилла Суханова, которого задержали за вымогательство, сообщает «112».Вчера вечером 40-летняя ведущая прервала молчание и прокомментировала скандал с коммерческим директором. «Кирилл Суханов не выходит на связь с утра. Если сообщение в каналах правда и он задержан, то надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этому нет», — негодовала она. Чуть позже Ксения подтвердила неприятную новость. «Что ж, вот так. Наш коммерческий директор задержан. Говорят, за «вымогательство». Это просто бред, смех, нонсенс. Адвокат с ним на связи. Мы следим», — завила Собчак. Суханов находится в Главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Поможет ли Собчак коллеге выйти из заключения — покажет время. К слову, в последнее время людям, которые сотрудничают с Ксенией, не везет. В начале октября Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения Олега Цоя, шофера телезвезды, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.м