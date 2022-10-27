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В Германии призвали все страны ЕС отказаться от газа из России

В Германии призвали все страны ЕС отказаться от газа из РоссииМинистр финансов ФРГ Линднер призвал все страны ЕС отказаться от газа из России

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Nikkei заявил, что все страны Евросоюза (ЕС) должны быть готовы отказаться от импорта российского газа, и наиболее благоприятным вариантом является добровольное прекращение закупок. Его слова приводит ТАСС.

«Все в Европе должны быть готовы обойтись без российского газа», — призвал министр. По информации издания, он в целом настороженно относится к газовому эмбарго, однако отметил, что идеальным вариантом стал бы добровольный отказ от российского газа со стороны европейских стран.

Также немецкий министр отметил, что ФРГ нужно постепенно отказаться от российского газа и в конечном итоге прекратить весь импорт, чтобы окончательно устранить зависимость от поставок энергоносителей из РФ.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) предупредила страны Евросоюза (ЕС), что ограничение цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии, потребует участия стран-импортеров за пределами ЕС, таких как Великобритания и Швейцария. Соответствующие рекомендации были выпущены в преддверии встречи министров энергетики стран ЕС, которая состоится 25 октября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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