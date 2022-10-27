. В Херсонской области рассказали о «переезде» администрации региона

Вадим Карасев

Администрацию Херсонской области переместили на левобережную часть

Администрация Херсонской области будет находиться на левобережной части, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, задачи по обеспечению жизнедеятельности успешно выполняются, несмотря на «переезд» администрации. «Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть», — прассказал он.

Также Стремоусов рассказал, что в регионе сформировали штаб территориальной обороны. Кроме того, он опроверг признаки подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к широкомасштабному наступлению на Херсон. Политик уточнил, что регион никто сдавать не будет, линию обороны на передовой постоянно усиливают.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об активной обороне украинских военных на херсонском направлении.