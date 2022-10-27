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В Китае оценили новую стратегию безопасности США

В Китае оценили новую стратегию безопасности СШАВ Минобороны КНР призвали США рационально оценивать развитие вооруженных сил Китая

Пекин призывает Вашингтон рационально оценивать развитие КНР и ее вооруженных сил. Об этом заявил представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя новую стратегию безопасности США, передает ТАСС

«Доклад США изобилует менталитетом холодной войны и идеями "игры с нулевой суммой", намеренно преувеличивает "вызовы" со стороны Китая, геополитические конфликты и конкуренцию крупных держав», — отметил Тань.

По словам представителя военного ведомства, Вашингтон занимается намеренным созданием «блоковой конфронтации путем проведения идеологических линий». Он отметил, что только сотрудничество пойдет на пользу странам.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден отметил готовность страны обойти Китай в рамках стратегической конкуренции. При этом он подчеркнул, что у Вашингтона и Пекина имеется ряд общих интересов, по которым США хотят сотрудничать с Китаем.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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