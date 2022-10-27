. В квартире возлюбленной Прохора Шаляпина творилась вакханалия
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В квартире возлюбленной Прохора Шаляпина творилась вакханалия

В квартире возлюбленной Прохора Шаляпина творилась вакханалия
Девушка Прохора Шаляпин в шоке от того, что стало с ее жильем и подсчитывает многомиллионные убытки. Модель владеет элитной недвижимостью в Санкт-Петербурге. Комфортабельное жилье блондинка сдавала квартирантам, которые превратили его в притон. Возмущением возлюбленная артиста поделилась с представителями прессы. «Одну из своих квартир я сдала семейной паре с детьми. Заключила договор с мужчиной по имени Антон. Когда начала пробивать его телефон через одно приложение, увидела, что кто-то его записал под кличкой Мясник. Я тогда насторожилась. Позвонила риелтору Ксюше, через которую сдала эту квартиру. Она выяснила, что у него есть фермерское хозяйство и он поставляет мясо в магазины. С тех пор у меня сомнения по поводу этого квартиросъемщика отпали», — рассказала 36-летняя Ольга.
Сама Сан проживает в Москве. Как-то ей позвонили питерские соседи, отметив, что в ее квартире творится неладное. Тогда Ольга отправила туда риелтора. «Она приехала и пришла в ужас. Сообщила мне, что в квартире очень грязно. Я сказала, что заключать договор с этими людьми не буду. Мы две недели пытались их выселить, но у нас ничего не вышло, — продолжила блондинка. — Как оказалось, там проживало очень много людей, и полицейские вытаскивали их из квартиры через балконную дверь. Когда я приехала в Санкт-Петербург и открыла дверь жилья, была в шоке от увиденного. Везде грязно, мебель и холодильник были сломаны. Все находилось в жутком состоянии. Паркет нужно полностью менять. А еще все вокруг было залито вином и даже, как мне показалось, кровью. Не удивлюсь, если в моей квартире разборки проходили. Сумма ущерба — порядка двух миллионов рублей», цитирует Prozvezd. Сейчас Ольга вынуждена бросить все дела и заниматься восстановлением жилья. В этом ей активно помогает Прохор.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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